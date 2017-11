Mais qui aurait pu prédire qu'un jour Céline Dion serait au coeur des discussions plus pour son look que pour sa musique ? Alors qu'elle a embauché le styliste américain Law Roach, et que son nouveau style est très largement salué, quelques esprits chagrins n'adhèrent pas vraiment. Le créateur Jean-Paul Gaultier, bien que mesuré dans ses propos, n'a pas caché qu'il n'est lui aussi pas très fan...

Invité le 8 novembre de l'émission Quotidien, sur TMC, Jean-Paul Gaultier a parlé de son nouveau projet, le Fashion Freak Show et, parlant plus globalement de la mode, il a accepté de donner son avis sur le look de Céline Dion. Pourquoi celui de la diva en particulier ? Parce que l'animateur Yann Barthès a, depuis ses débuts à la télévision, fait de la star canadienne une de ses têtes de turques récurrentes... Avec un humour que chacun appréciera (ou pas), il n'aime faire qu'une chose, se moquer d'elle. Faisant défiler quelques-uns des récents looks de la chanteuse (comme celui au défilé Giambattista Valli à Paris, celui de la cérémonie des Billboard Music Awards ou celui des Grammy Awards), il attendait bien évidemment que son invité en dise le plus grand mal.

Jean-Paul Gaultier, dont la maison a déjà habillé Céline Dion pour diverses occasions, s'est toutefois montré courtois dans sa critique. "Je pense qu'elle est drôle, qu'elle s'amuse. C'est imposant [la fameuse robe blanche des BMA, du créateur Stéphane Rolland, ndlr], c'est une belle carrure (...) Ça c'est un peu bizarre mais enfin bon, après tout elle a des jolies jambes, elle est bien faite. Je crois qu'elle s'amuse, un peu comme une gamine. Pour elle c'est un peu comme porter une robe de princesse", a-t-il réagi.