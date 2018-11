Céline Dion : Son look rock et affriolant fait un tabac !

On la savait fan de Michael Jackson et de Barbra Streisand (son idole avec laquelle elle a eu la chance d'enregistrer un duo) mais certains la découvrent également accro à Freddie Mercury, regretté leader du groupe Queen. Céline Dion a visiblement assisté à une projection de Bohemian Rhapsody, le biopic réalisé par Bryan Singer.

Mardi 6 novembre 2018, Céline Dion a posté une photo d'elle sur son compte Instagram, suivi par 2,6 millions d'abonnés, dévoilant un nouveau look très réussi alors qu'elle prenait la pose devant l'affiche du film avec Rami Malek dans le rôle principal. La chanteuse de 50 ans, devenue une bête de mode depuis déjà deux ans – après l'embauche du styliste Law Roach – avait opté pour un haut blanc à motifs colorés et manches longues de chez Proenza Schouler (une pièce à 595 dollars) et, surtout, un pantalon noir en vinyle très sexy et rock signé Rag & Bone (au prix de 495 dollars). On a pu constater que l'interprète d'Encore un soir a aussi retrouvé ses longs cheveux blonds après avoir multiplié les expériences capillaires ces derniers mois.

"J'adore Freddie Mercury !", a-t-elle simplement commenté en légende. Les fans de la star le savent bien qu'elle a déjà repris sur scène le titre culte The Show Must Go on.

Cette photo de Céline Dion, qui a repris le chemin de sa résidence permanente à Las Vegas pour son ultime tour de piste, a beaucoup plu aux fans puisqu'elle a récolté presque 130 000 like en quelques heures et plus de 1200 commentaires !

Thomas Montet