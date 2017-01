Céline Dion : Son message pour son mari René Angelil, mort il y a un an déjà...

"Il y a un an, le 14 janvier 2016, René Angélil nous quittait. Son souvenir reste à jamais gravé dans nos coeurs", écrit la "Team Céline" en légende d'une photo de Céline Dion et son époux défunt. L'icône célèbre ainsi le premier anniversaire de la mort de René Angelil, survenu l'année dernière et provoqué par un cancer de la gorge. Céline Dion était alors en résidence au Caesars Palace, à Las Vegas. Le prestigieux établissement du Nevada avait publié un hommage à René Angelil : "Tu nous manqueras, notre ami. Ta famille du Caesars Palace."

Le 16 janvier 2016, Céline Dion a ensuite perdu son frère Daniel, également atteint d'un cancer. La même maladie a également emporté, le 28 août 2016, Guy Poirier, un des beaux-frères de Céline Dion. Claudette Dion, une des soeurs de la chanteuse, en a également souffert et l'a récemment vaincu.

Le Canada, pays de naissance de René Angelil et son épouse, a tenu des obsèques nationales à Montréal, le 22 janvier 2016. Céline Dion a depuis, rendu plusieurs hommages à son mari. Elle lui adresse une pensée tendre et nostalgique en ce jour anniversaire. Pensée à laquelle se joignent les fans inconditionnels de l'artiste, qui réagissent en commentaire.