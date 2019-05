Céline Dion : Son tendre message pour sa mère, malade

Que ce soit aux États-Unis, au Canada ou en Nouvelle-Zélande, plusieurs pays du monde ont célébré la fête des Mères, dimanche 12 mai. La diva québécoise Céline Dion, pour laquelle la famille a une importance capitale, a bien évidemment eu quelques mots pour sa maman Thérèse.

Sur son compte Instagram, qui fait le bonheur de ses plus de 3 millions d'abonnés grâce à des photos décalées ou issues des coulisses de ses différents déplacements d'un bout à l'autre du globe, Céline Dion a posté une jolie photo d'elle et de sa mère. "Je réalise aujourd'hui plus que jamais l'importance du rôle d'une mère. Non seulement tu m'as donné la vie, mais tu as aussi écrit mon destin. Je t'aime maman, Céline xx...", a écrit en légende l'interprète des tubes Pour que tu m'aimes encore, S'il suffisait d'aimer ou Encore un soir.⁣

Céline Dion (51 ans) n'oublie jamais de mettre la lumière sur sa mère Thérèse (92 ans), qui a oeuvré pour l'aider à lancer sa carrière, lui faisant rencontrer celui qui allait devenir son manager et mari, le défunt René Angélil. La santé de Thérèse, qui s'occupe aussi des plus démunis via une fondation au Québec, est malheureusement déclinante et la chanteuse sait qu'il lui faut profiter d'elle au maximum. "Elle n'entend plus très bien et elle souffre de dégénérescence maculaire [qui cause un problème à la rétine, NDLR]. Quand elle vous regarde, elle met son visage un peu de côté comme ça, mais elle vous voit. (...) Elle est incroyable, tellement drôle. Si elle était à vendre, elle serait en rupture de stock", confiait récemment la chanteuse à l'occasion d'une interview pour parler de son nouveau rôle de porte-parole L'Oréal Paris.

Céline Dion, qui va prochainement sortir un nouveau disque en anglais et partir en tournée mondiale avec le Courage World Tour, a-t-elle été gâtée par ses propres enfants, René-Charles (18 ans) et les jumeaux Nelson et Eddy (8 ans) ? On imagine que oui.

À noter que, en France, la fête des Mères se tiendra le dimanche 26 mai 2019.

