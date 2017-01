Céline Dion : Surprise, elle annonce déjà une nouvelle tournée pour l'été 2017

C'était un secret de polichinelle mais, cette fois, c'est officiel ! Céline Dion a pris ses fans par surprise en annonçant sur les réseaux sociaux, mardi 24 janvier, qu'elle reviendra chanter en Europe cet été !

Céline Dion, qui a repris le chemin de sa résidence permanente à Las Vegas après une tournée estivale et une intense campagne de promotion pour la sortie de son dernier disque Encore un soir (680 000 copies vendues en France !), a donc programmé une série de concerts qui commencera dès le mois de juin. "Céline et toute son équipe sont très fières d'annoncer la tournée Céline Dion Live 2017. Cette tournée amènera Céline dans plusieurs pays d'Europe pour une première fois en 8 ans. La tournée s'amorcera le jeudi 15 juin 2017 au Royal Arena de Copenhague au Danemark pour ensuite se poursuivre en Suède, en Angleterre, au Pays-Bas, en France, en Suisse et en Allemagne", peut-on lire sur son site officiel.

Céline Dion, qui doit sortir un nouveau disque en anglais dans l'année, fera escale le 15 juin à Copenhague (Royal Arena), 17 juin à Stockholm (Tele2 Arena), 20 et 21 juin à Londres (The O2), 23 juin à Arnhem (GelreDome), 25 juin Manchester (Manchester Arena), 29 juin à Bordeaux (Matmut Atlantique), 1 juillet à Lille ( Stade Pierre Mauroy), les 4 et 5 juillets à Paris (AccorHotels Arena), 12 Juillet à Lyon (Parc Olympique Lyonnais), 15 juillet à Bern (Stade de Suisse), 18 juillet à Marseille (Orange Velodrome), 20 juillet à Nice (Allianz Riviera), 24 juillet à Berlin (Mercedes-Benz Arena) et enfin le 27 juillet à Birmingham ( Barclaycard Arena).

La mise en vente des places aura lieu le 3 février 2017.

Céline Dion écrit, un an après la mort de son mari René, une nouvelle page de sa vie dans laquelle elle tient une promesse faite à son époux : The Show Must Go On !