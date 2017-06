Céline Dion : Surprise, René-Charles rappe à son concert !

Pour le premier concert de la tournée estivale de Céline Dion, les fans ont été très gâtés ! En effet, jeudi 15 juin, la chanteuse se produisait à Copenhague où elle a offert un show de presque deux heures, avec des tas de surprises...

Arrivée la veille en jet privé depuis Paris, où elle a posé ses valises le temps de sa tournée européenne, Céline Dion avait préparé un concert de rêve pour ses fans. Sur la scène de la Royal Arena, la star a enchaîné les tenues (perfecto en cuir Alexander McQueen, ensemble de prêt-à-porter Redemption ou robe Nicolas Jebran) avec parfois des choix un peu discutables. Mais elle a aussi et surtout enchaîné les tubes ! Pas moins de 23 titres, entre incontournables comme The Power of Love, All by Myself, My Heart Will Go on ou I'm Alive, chansons récentes comme Recovering ou How does a moment last forever (bande originale de La Belle et la Bête version 2017 et sans doute programmée pour concourir aux prochains Oscars) et un medley de vieilles chansons peu chantées en concert comme Treat Her Like a Lady ou Misled.

Outre l'étonnante setlist, la surprise est venue de la participation, en vidéo, de son fils aîné René-Charles. Le jeune homme de 16 ans a rappé avec deux amis sur le titre Black or White de Michael Jackson. Et, cerise sur le gâteau, à la fin de la vidéo, on pouvait aussi voir les jumeaux Nelson et Eddy (6 ans) !

La star doit aussi donner plusieurs représentations en France et, logiquement, la setlist sera très différente puisqu'elle puisera dans son riche répertoire francophone. Croisons les doigts pour qu'elle n'oublie pas les tubes phares de sa faste période avec Jean-Jacques Goldman...