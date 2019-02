Céline Dion : Un autre biopic annoncé, son neveu en sera le scénariste !

La vie de Céline Dion en inspire plus d'un ! Alors que Valérie Lemercier s'est lancée dans un film biographique sur l'histoire d'amour entre la chanteuse et René Angelil, un second biopic a été annoncé. Selon les informations du Hollywood Reporter publiées ce 22 février 2019, un second projet cinématographique intitulé Céline Before Céline est en cours de préparation.

Le réalisateur québécois Marc-André Lavoie et le producteur Adrien Bodson vont en effet se concentrer sur la vie de l'interprète avant qu'elle ne devienne une star, de son enfance à 1981, année de sa rencontre capitale avec celui qui deviendra son pygmalion et son mari. Un projet pleinement soutenu par la famille de Céline Dion puisque son neveu, Jimmy Dion (le fils de Jacques Dion), figure parmi les scénaristes. Sa mère Thérèse Dion a quant à elle donné son accord pour que des témoignages et archives personnelles soient utilisés.

"Tout au long de ma carrière, je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi gentil, chaleureux et authentique que Céline, et nous lui serons éternellement reconnaissants qu'elle croie autant en notre équipe pour raconter la véritable histoire qui n'a encore jamais été racontée", a commenté le réalisateur dans un communiqué. La chanteuse de 50 ans a quant à elle répondu dans une lettre : "Je voulais vous faire savoir à quel point j'ai été touchée par le film que vous préparez. Avec votre approche unique, vous arrivez à mesurer l'essence d'une période qui me tient beaucoup à coeur."

Le tournage de Céline Before Céline devrait avoir lieu en 2020, l'année de la sortie annoncée de l'autre biopic réalisé par Valérie Lemercier. Ce premier film produit par Gaumont devrait être intitulé The Power of Love. Il mettra en scène la comédienne dans le rôle de la chanteuse et un certain Sylvain Marcel, un acteur québécois de 55 ans, dans le rôle de René Angelil. Céline Dion et sa maison de disques Sony Music ont également donné leur accord pour l'utilisation des titres phares All by Myself ou encore My Heart Will Go On.