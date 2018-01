Céline Dion : Une fan lui grimpe dessus sur scène, grosse frayeur !

On savait que Céline Dion suscite la passion chez ses fans mais on était loin d'imaginer que, pour certains, l'engouement est même physique... Le 5 janvier, la star se produisait au Colosseum de l'hôtel-casino Caesars Palace à Las Vegas quand une spectatrice a réussi à monter sur scène et lui a grimpé dessus !

Sur les réseaux sociaux, des spectateurs présents dans la salle ont filmé une femme qui ne semblait pas dans un état normal, ayant réussi à déjouer la sécurité pour monter sur scène. Il faut dire, comme Purepeople vous l'avez relaté, que les premiers rangs sont très, très proches de la scène... La femme en question a alors pris les mains de Céline Dion dans les siennes puis a voulu l'enlacer et a même commencer à lui grimper dessus, mettant sa jambe autour de sa taille ! Paniqués, deux vigiles ont commencé à s'approcher de la femme mais la chanteuse a gardé son calme et a discuté avec elle en jouant le jeu. Très insistante, l'intruse a profité de son quart d'heure de gloire aussi longtemps qu'elle a pu, jusqu'à ce que Michel, le frère de la diva, n'intervienne pour l'obliger à redescendre.