Céline Dion : Une star française n'aime pas son look et propose son aide...

Depuis qu'elle a confié son look au styliste Law Roach, salué par The Hollywood Reporter pour son travail, Céline Dion est devenue une vraie fashionista. Pour preuve, sa transformation vestimentaire a fait l'objet d'un reportage vidéo surprenant par le magazine Vogue, ses tenues lui ont valu tous les jours des articles dans la presse pendant sa dernière tournée estivale et son audace avec un pull Titanic a même fait flamber le carnet de commandes de la marque Vêtements. Malgré cela, il y a encore des esprits chagrins pour lui reprocher ses choix...

Interrogée par le magazine Oh ! my mag, en kiosques le 2 octobre, Inès de la Fressange a parlé de mode, et il semble qu'elle ne soit pas vraiment fan du style de la superstar canadienne. "Quand on a énormément de talent, l'apparence est secon­daire, mais disons que je préfé­re­rais qu'elle soit un peu plus 'Céline' et beau­coup moins 'Dion'. On lui dit de passer au 24 rue de Grenelle ? [sa boutique à Paris, ndlr]", lâche-t-elle quand on lui parle de son nouveau statut d'icône fashion. De toute évidence, le fait qu'à 49 ans Céline Dion s'autorise à abandonner son look quelconque pour faire preuve de davantage d'audace et de fantaisie ne l'émeut pas plus que ça...

Céline Dion, qui a exprimé lundi 2 octobre sa tristesse après la fusillade de Las Vegas, doit reprendre sa résidence permanente au Caesars Palace dès ce mardi 3. The show must go on...

Thomas Montet