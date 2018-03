Céline Tran (Katsuni) : L'ex-star du X, adepte des retraites chez les moines

Very excited to announce that I'll be a member of the jury for the" Bruce Lee Challenge", a contest which will take place during the Martial Arts Festival in Paris, Bercy on Saturday. So happy and so honored. It will be my very 1st time attending this event, and I've been dreaming of it since I'm a kid! Trop contente de vous annoncer que je ferai partie du jury du "Bruce Lee Challenge" ddi aux katas artistiques avec armes traditionnelles, et qui aura lieu durant le Festival des Arts Martiaux, le 24 Mars Bercy! Aux anges d'assister un tel vnement ( ma 1re fois!), pour moi qui feuilletais Karat Bushido gamine Et honore de pouvoir "valuer" des artistes martiaux de haut niveau ! #RveDeGosse Thank you @pe-saillard for this picture! #KarateBushido #festivaldesartsmartiaux #artsmartiaux #martialarts #portrait #photography #celinetran #bercy #paris #accorhotelsarena #fight #stunt #cascade #show #contest #kata #weapons

A post shared by CELINE Tran (@iamcelinetran) on Mar 20, 2018 at 11:33am PDT