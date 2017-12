Cendrine Dominguez a retrouvé l'amour : elle présente son nouveau compagnon

Le 12 avril 2015, l'animatrice Cendrine Dominguez perdait son mari Patrice. Le célèbre tennisman et entraîneur est mort d'un cancer. Une tragédie pour sa femme, qui a, plus de deux ans plus tard, retrouvé l'amour.

La maman de Léa (née en 1987) et Léo (né en 1990) a posé avec son nouveau compagnon à la générale du spectacle de Michel Leeb - 40 ans ! au Casino de Paris le 14 décembre 2017. Resplendissante, la brune de 55 ans s'est affichée au bras de Franck Rousseau qui, à en croire son profil Linked in, travaille pour le PMU, au service Strategic business development.

Si on ignore quand elle a débuté, cette nouvelle romance semble faire le plus grand bien à Cendrine Dominguez.

Durant cette soirée, l'ex-co-animatrice de Fort Boyard était très chic, vêtue de noir. Son chéri était plus décontracté, en jean, chemise et veste.

Nous leur adressons tous nos voeux de bonheur !