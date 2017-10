Cendrine Genty change de vie, Valérie Bénaïm fan d'elle !

Le 19 octobre, Cendrine Genty - rédactrice en chef et productrice de télévisions pour M6, TF1, France Télévision... Pékin Express, Un Dîner Presque Parfait, Business Angels, 60 jours pour monter ma boîte, Au Nom de la Vérité... – a sorti un livre, Le jour où j'ai choisi ma nouvelle vie, en quête de sens, en quête de soi (Editions Le Passeur).

Un ouvrage dans lequel elle évoque la maternité qui a agi sur elle comme un catalyseur. Un nouveau rôle pour lequel elle a abandonné sa carrière professionnelle, comprenant que son enfant était la chose la plus importante. Elle est alors partie à la rencontre d'autres mères pour savoir si elles vivaient la même situation, et comment elles la géraient. Depuis, Cendrine a créé L se réalisent, une association qui a pour but d'aider les mères à concilier vie personnelle et vie professionnelle.

Ce livre est donc un récit qui retrace l'odyssée d'un changement de vie professionnelle suite à une intense et profonde remise en question, l'histoire d'un plongeon tête baissée dans l'entrepreneuriat, de la découverte d'un nouvel environnement professionnel, de nouveaux codes, de nouvelle règles, de nouveaux enjeux.

L'ouvrage de Cendrine Genty a en tout cas beaucoup séduit une célèbre chroniqueuse : Valérie Bénaïm. Sur Instagram, l'acolyte de Cyril Hanouna qui vient de lancer sa collection capsule Max & Moi en a même fait la promotion sur, comme on peut le voir dans un long post diffusé ci-dessous.