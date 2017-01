César 2017 : Après la polémique, Roman Polanski renonce à présider !

Le choix de Roman Polanski comme président de la cérémonie avait dérangé beaucoup de monde, nombreux étant ceux qui ont rappelé son implication dans une affaire viol. Il est poursuivi depuis quarante ans par la justice américaine pour le viol présumé de Samantha Geimer, alors âgée de 13 ans, en 1977. Des associations féministes avaient crié au scandale, des internautes avaient été choqués, tandis que plusieurs personnalités s'étaient manifestées en sa faveur à l'instar de Gilles Lellouche. Du côté des politiques, l'ancienne ministre de la Culture, Aurélie Filippetti, a elle déclaré qu'elle n'était pas choquée par ce choix même si elle ne l'aurait pas fait elle-même, alors que l'actuelle ministre Audrey Azoulay a elle préféré ne pas se mouiller, mettant en avant des faits anciens mais graves et une carrière saluée... Sa collègue au gouvernement, la ministre du Droit des femmes Laurence Rossignol, s'est en revanche clairement positionnée contre ce choix...

Habitué de cette grand-messe des récompenses, Roman Polanski y a déjà remporté pas moins de huit prix. Lauréat à quatre reprises dans la catégorie du meilleur réalisateur (Tess en 1980, Le Pianiste en 2003, The Ghost Writer en 2011 et La Vénus à la fourrure en 2014), le mari d'Emmanuelle Seigner avait également remporté les prix du meilleur film (Tess et Le Pianiste) et de meilleure adaptation (The Ghost Writer et Carnage).

La 42e édition des César, dont on découvrira la liste complète des nominations le 25 janvier, sera animée par Jérôme Commandeur et diffusée en direct et en clair sur Canal+.

Thomas Montet