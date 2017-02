César 2017 : Isabelle Huppert consacrée sans surprise, "Elle" est la reine

L'iconique Pierre Richard a profité de cette "occasion unique d'embrasser une belle et jeune femme" pour remettre le César du Cinéma de la meilleure actrice à Isabelle Huppert pour sa performance dans Elle. Celle qui concourt à l'Oscar de la meilleure actrice dimanche soir, succède Catherine Frot, qui avait été honorée pour sa grande performance dans Marguerite.

Isabelle Huppert, qui remporte là son deuxième César de la meilleure actrice (après La Cérémonie) a bien évidemment remercié son réalisateur Paul Verhoeven et le producteur Saïd Ben Saïd. "Pour Elle, le rôle l'emporte sur l'interprète", a déclaré humblement la comédienne âgée de 63 ans, avant de saluer Philippe Djian, l'auteur originel du roman. "Entre nous, ce film c'est vraiment moi qui ait voulu le faire, et je suis contente de vous le faire savoir ce soir", a conclu l'actrice, enthousiaste et comblée.

Étaient nommées dans cette catégorie :

Judith Chemla pour Une vie

Marion Cotillard pour Mal de pierres

Virginie Efira pour Victoria

Marina Foïs pour Irréprochable

Sidse Babett Knudsen pour La fille de Brest

Soko pour La danseuse