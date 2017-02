César 2017 : James Thierrée, petit-fils de Charlie Chaplin, fait son cirque

Absolument sublime dans Chocolat, James Thierrée a reçu le prix du meilleur acteur dans un second rôle aux César du Cinéma 2017. L'acteur de cinéma, mais aussi de cirque, succède à Benoît Magimel, consacré en 2016 avec La Tête Haute.

Il a remercié les producteurs ainsi que Roschdy Zem, le réalisateur de ce biopic. "Merci de m'avoir offert ce rôle magnifique de Foottit", a-t-il déclaré, avant de saluer Omar Sy, hélas absent. "Je me suis appuyé sur lui, d'autodidacte à autodidacte. Il y a du haut et des bas, comme la vie, on s'engueulait. Comme Foottit et Chocolat en fait."

Étaient nommés dans cette catégorie :

Gabriel Arcand pour Le fils de Jean

Laurent Lafitte pour Elle

Vincent Lacoste pour Victoria

Vincent Cassel pour Juste la fin du monde

Melvil Poupaud pour Victoria