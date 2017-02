César 2017 : La 42e cérémonie dévoile ses premiers gagnants...

Onze nominations pour le thriller Elle de Paul Verhoeven et Frantz de François Ozon : ce sont les deux favoris de cette 42e cérémonie des César ce 24 février 2017 qui se déroule à la Salle Pleyel à Paris et est présentée par Jérôme Commandeur. Il succède à Florence Foresti à cette périlleuse fonction, elle qui avait dynamité le show l'an dernier. Suivez avec Purepeople en direct le déroulement de cette prestigieuse fête des César !

Le sketch d'ouverture

Louise Bourgoin, drapée de noir, entre dans une assemblée qui ressemble à une formation sectaire très inquiétante. Elle embrasse Guillaume Gallienne et s'assoit avec Claude Lelouch, Monica Bellucci, Dominique Farrugia, Louane, Pierre Richard (qui ronfle). Ce jury doit décider du sort de Chantal Lauby qui veut démissionner du cinéma français, puis arrive le maître de cérémonie Jérôme Commandeur. Plein d'autodérision, il tente de justifier sa venue face à cette inquisition. Après avoir déclaré son amour à ses juges, le voilà sur la scène de Pleyel chantant et dansant sur le tube du regretté George Michael : Wake me up, before you go go. Il en profite pour faire un coucou à George et Amal Clooney assis dans la salle, juste à côté de Jean Dujardin.



Jérôme Commandeur fait son discours d'entrée sur les paroles "Il est vraiment, il est vraiment phénoménal". Il commence par saluer "le plus grand acteur, producteur et réalisateur du monde" (de quoi gêner George) et sa sublime femme Amal. Petits mots sur les politiques : Bruno Le Roux, ministre de l'intérieur : "Il a peu de travail en ce moment il peut venir aux César." Anne Hidalgo et ses voies sur berges en prennent pour leurs grades évidemment. "Oui, il y aura des jeux de mots, oui il y aura des bides. On fait connaissance, on se renifle." La cérémonie est ouverte par le président de l'Académie, Alain Terzian, en l'absence de président de cérémonie, puisque Roman Polanski s'est désisté après la controverse.

Place aux récompenses !

Pour le meilleur espoir féminin, la réalisatrice et actrice Nicole Garcia vient remettre le César. D'une voix à la fois ferme et douce, elle remet le prix à Oulaya Amamra, héroïne de Divines, sous le regard de sa soeur Houda Benyamina, la réalisatrice du film ! "Je suis super touchée, super heureuse. Merci aux votants et à l'académie des César. Désolée, je peux me remettre... Merci à l'équipe du film... Je voudrais remercier toute ma famille, maman je t'aime, mes frères, mes soeurs, merci Houda. C'était une année tellement dure... Je te dédie ce prix papa. Si tu me regardes de là-haut, j'espère que tu es fière."

Aïssa Maïga et Franck Gastambide remettent le César des meilleurs costumes au film La Danseuse, à Anaïs Romand. Elle salue plus particulièrement l'actrice Soko qui a réussi à tournoyer avec 80 mètres de soie.

Gérard Jugnot vient décerner le César du meilleur son à L'Odyssée, Marc Engels, Fred Demolder, Sylvain Réty et Jean-Paul Hurier. Il est d'abord accueilli par Jérôme Commandeur : "On sait moins que vous avez commencé comme bruiteur..."

Les talentueux Alice Isaaz (La Crème de la crème) et Rod Paradot (La Tête haute) viennent donner "le César de la première fois", celui du meilleur espoir masculin à Niels Schneider pour Diamant noir. "Quand j'avais 16 ans, j'étais vraiment perdu et je croyais ce métier inaccessible. Merci à mon père qui a pris l'avion de Montréal."

Franck Dubosc a le "trac ce soir", s'amusant à jouer le playboy très prétentieux. Il fait un long speech plein de digression pour parler de lui-même avant de révéler le César des meilleurs décors à Jérémie D. Lignol pour Chocolat.

Ana Girardot et Cédric Klapisch sont chargés de donner le César du meilleur documentaire, "d'une seule voix", au sens propre et figuré. Le gagnant est Merci Patron ! de François Ruffin. Une oeuvre qui a fait plus de 500 000 entrées. Le réalisateur d'un film sur les délocalisations et la misère des ouvriers est aussi ému que remonté : "Pourquoi ça dure comme ça depuis 30 ans, parce que c'est des ouvriers et que tout le monde s'en fiche. Dans ce pays, y a des sans-dents, mais il y a aussi des dirigeants sans cran." Il demande pour finir à François Hollande et l'Etat "de se bouger le cul".

Jérôme Commandeur propose au public pour le dégourdir d'aller surfer sur Internet avec le wifi de la salle des César : "Le mot de passe, c'est Terzianledéglingo."

Grand Corps Malade débarque sur scène pour apporter le César de la meilleure musique originale : "je ne vous apprends rien, la musique et le cinéma ont toujours été potes". Il en profite pour parler, avec humour, de son film bientôt en salles, Patients. Le prix revient à Ibrahim Maalouf pour Dans les forêts de Sibérie. Originaire d'Etampes, il se souvient d'avoir été interrogé, par le journal local quand il était jeune, sur son rêve : faire de la musique de film. Le voilà réalisé !

Nathalie Baye se rend sur scène, sans musique ni message d'introduction. Jérôme Commandeur lui explique les compliments sont payants : "La toujours impeccable Nathalie Baye, c'est 35 euros." Elle choisira d'être "transcendante" pour annoncer le César du meilleur premier film à Divines. C'est le deuxième César pour le film après celui pour l'actrice Oulaya Amamra (espoir). La réalisatrice Houda Benyamina promet de "faire court" : "Je voudrais remercier l'académie, les votants, mes collaborateurs... Oulaya Amamra, l'âme de ce film." Le producteur Marc-Benoît Créancier dit quelques mots émus : "Merci à Houda, qui exige le meilleur de nous."

L'hommage aux disparus démarre avec des images du regretté Pierre Tchernia, premier présentateur des César. Suivent la voix d'Imany et les notes de musique de Tears in Heaven d'Eric Clapton. La séquence se ferme sur Michèle Morgan...

Le César du meilleur montage est annoncé par Alice Belaïdi (Working girls) et Stefi Celma (Dix pour cent). Il revient à Xavier Dolan qui a assuré cette fonction comme celle de réalisateur pour Juste la fin du monde.

Avec Marthe Villalonga, Jérôme Commandeur revisite une des scènes de la comédie musicale aux 14 nominations aux Oscars, La La Land. L'actrice de Maguy, qui est pour la première fois invitée aux César, a le plaisir de dévoiler les César de meilleurs court et long métrages d'animation respectivement à Celui qui a deux âmes et Ma vie de courgette, le favori.