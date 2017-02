César 2017 : La décision radicale de l'académie face à Roman Polanski

La polémique de la présidence de la 42e édition des César prend fin avec la décision de l'Académie des sciences et techniques du cinéma, organisatrice de la cérémonie qui se déroule le 24 février. Personne ne va remplacer le controversé cinéaste franco-polonais,Roman Polanski. Qu'Alain Delon se rassure, l'idée de lui proposer cette fonction, comme le suggérait sa fille Anouchka, n'a pas été concrétisée.

"Il n'y aura pas de président" pour la 42e cérémonie des César après le retrait de Roman Polanski. Le choix du metteur en scène aux 8 César, à qui l'on doit Chinatown, Le Pianiste ou encore The Ghost Writer, avait provoqué un tollé, notamment sur les réseaux sociaux et auprès d'associations féministes, en raison de l'accusation de viol datant de 1977 sur une mineure américaine, une affaire qui ressurgit régulièrement dans sa vie. L'époux d'Emmanuelle Seigner, père de Morgane et Elvis, a fait face à de nombreux détracteurs mais aussi à des soutiens dans le milieu du show-business.

"Le conseil de l'Académie des César a décidé qu'il n'y aurait pas de président. On ne l'a proposé à personne pour des raisons que vous trouverez vite", a déclaré Alain Terzian, président de l'Académie. Un rôle strictement honorifique qui a été assuré l'an dernier par un autre réalisateur, Claude Lelouch.

Lors de la cérémonie vendredi 24 février à la Salle Pleyel, on sera sûr de voir le maître de cérémonie Jérôme Commandeur - qui succède à Florence Foresti - et George Clooney, César d'honneur. Les nominations ont été dévoilées le 25 janvier dernier, plaçant le long métrage Elle parmi les favoris.