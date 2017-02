César 2017 : Omar Sy, un nommé aux anges, Isabelle Huppert grande absente

Le gratin du cinéma français avait rendez-vous au déjeuner des nommés aux César le 4 février, un événement incontournable qui a lieu tous les ans au Fouquet's. C'est ce même jour que l'académie des arts et techniques du cinéma, présidée par Alain Terzian, a révélé qu'il n'y aurait pas de président pour cette 42e édition, après la démission du cinéaste Roman Polanski, un choix qu'il a fait face à la polémique liée à ses accusations pour viol sur mineure remontant à 1977.

Dans l'établissement parisien situé aux Champs-Elysées, les artistes ne se sont pas exprimés publiquement sur l'affaire Polanski, préférant célébrer la grande du 7e Art loin de toute controverse. On pouvait ainsi croiser Nicole Garcia ( Mal de pierres) et François Ozon (Frantz) en course pour les César ou encore Omar Sy, Pierre Deladonchamps et Nicolas Duvauchelle, en compétition respectivement pour le César du meilleur acteur pour Chocolat, Le Fils de Jean et Je ne suis pas un salaud. On notera l'absente de la favorite pour le prix de la meilleure actrice, Isabelle Huppert. La star du long métrage Elle était aux Directors Guild Of America Awards à Los Angeles, elle qui est également en lice pour l'Oscar !

"Une nomination aux César est déjà une grande récompense. Je suis vraiment très content pour un film sorti il y a déjà un an", a confié à l'AFP celui qui a déjà remporté le trophée pour Intouchables. Déjà nommé trois fois, Nicolas Duvauchelle s'est déclaré "heureux et fier d'être en compétition pour la première fois comme meilleur acteur".

Les deux héros de la comédie Papa ou maman (1 et 2), Laurent Lafitte et Marina Foïs, étaient présents pour deux films différents : Elle et Irréprochable, Mélanie Thierry n'était pas peu fière de représenter avec la réalisatrice Stéphanie DiGiusto La Danseuse, (mais sans Lily-Rose Depp et Soko), non loin de Judith Chelma (Une vie) et Vincent Lacoste (Victoria). Ce dernier n'était pas avec sa partenaire Virginie Efira, invitée des Magritte le soir même. Valeria Bruni-Tedeschi (Ma Loute) était radieuse tout comme le trio de Divines : la réalisatrice Houda Benyamina et ses actrices Oulaya Amamra et Déborah Lukumuena.

Rendez-vous le 24 février pour la cérémonie des César, avec Jérôme Commandeur comme maître de cérémonie et George Clooney comme invité d'honneur.

Toutes les nominations des César en cliquant ici.