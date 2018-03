César 2018 : Le triomphe d'Antoine Reinartz (120 BPM) après "un gros accident"

Après Nahuel Peréz Biscayart en meilleur espoir, c'est un autre acteur de 120 battements par minute, Antoine Reinartz, qui a remporté le César du meilleur acteur dans un second rôle.

"Il y a un an et demi, j'ai eu un gros accident et pendant six mois j'étais complètement hors d'usage. Et c'est pas du tout en moi que j'ai trouvé la force de me relever. On m'a beaucoup porté, tiré, supporté... j'ai reçu beaucoup d'amour donc ce soir j'avais à coeur de dire merci", a reconnu tout d'abord le comédien primé.

Comme les 4 autres César remportés par 120 battements par minute avant le sien, Antoine Reinartz a bien évidemment eu des mots pour les victimes du Sida. "Ce prix, c'est essentiellement pour les gens de 20 ans qui ont vu leurs vies être balayées, mais qui les ont transformé pour les partager et nous faire vivre leur réussite aujourd'hui. Une incroyable transmission, ou legs. Ce prix, c'est celui de ces rêves écrasés, déchus. Mais aussi tout ce que vous en avez fait", a-t-il déclaré avec sobriété.

Étaient nommés dans cette catégorie :

Niels Arestrup (Au revoir là-haut)

Laurent Lafitte (Au revoir là-haut)

Gilles Lellouche (Le Sens de la fête)

Vincent Macaigne (Le Sens de la fête)

Antoine Reinartz (120 Battements par minute)