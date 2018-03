César : Finnegan Oldfield, vexé d'avoir été battu, affiche sa colère en direct...

À l'instar de ces messages, beaucoup d'observateurs semble avoir pris la réaction de Finnegan Oldfield au premier degré. Sauf qu'en réliaté, il pourrait s'agir d'un clin d'oeil à la série Friends. Et plus précisément à cet épisode sorti en 2001, The One with Joey's Award, dans lequel Joey (Matt LeBlanc) est nommé pour un Soapy Award et décide d'emmener à la cérémonie Rachel (Jennifer Aniston). Persuadé qu'il va gagner, il tombe de haut lorsqu'un autre gagnant est annoncé et il réagit en tapant du poing sur la table, avant de parler avec sa voisine et de se calmer net lorsqu'il se rend compte qu'il était filmé... Tout comme Finnegan Oldfield lors des César 2018.