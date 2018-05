Cesc Fabregas : Mariage du footballeur espagnol, en lien avec Meghan Markle

Après plus de sept années passées ensemble et trois enfants, Cesc Fabregas et Daniella Semaan ont franchi le pas. Le célèbre footballeur espagnol de 30 ans et sa fiancée aux origines libanaises de 42 ans se sont mariés le 17 mai 2018 à quelques kilomètres de Londres.

Le milieu de terrain de l'équipe de Chelsea et sa belle ont choisi de se dire "oui" dans un lieu hautement scruté ces derniers jours, et pour cause. En plus d'avoir accueilli le mariage de Cesc Fabregas et Daniella Semaan, le Cliveden House Hotel, situé non loin de Londres (comté de Berkshire) est le prestigieux établissement cinq étoiles où Meghan Markle passera la nuit avant d'épouser le prince Harry le 19 mai prochain. L'actrice américaine de 36 ans y séjournera notamment avec sa maman Doria.

Pour son mariage avec Cesc Fabregas, Daniella Semaan portait une robe très décolletée Rosa Clara comme elle l'a indiqué sur les photos publiées sur sa page Instagram. Le footballeur espagnol a lui aussi dévoilé plusieurs images du grand jour.