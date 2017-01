Chance The Rapper : Le rappeur présente sa fille, Kensli

Big Sean, Chance The Rapper, J. Cole, Wale, etc. : les nouveaux princes de la planète rap protègent leur vie privée face à la curiosité des médias et de leurs fans. D'ordinaire réservé, Chance a tenu à partager son bonheur avec la toile. Sa fille, l'adorable Kensli Bennett, est devenue la coqueluche des réseaux sociaux...

En septembre 2015, Chance The Rapper (vrai nom Chancelor Bennett) est devenu papa ! L'artiste de 23 ans et sa compagne Kirsten ont accueilli leur premier enfant, une petite fille qu'ils ont prénommée Kensli. Samedi 31 décembre, quelques heures avant le passage à 2017, Chance a publié la toute première image du bébé. Kensli y porte un costume de lion et tient à la main un téléphone portable. Chance, allongé à côté d'elle, savoure ce moment de complicité.

"C'est la fille qui m'a rapproché de Dieu. Elle est la famille qui m'a rappelé comment être un homme et m'a appris à aimer. Elle est tout ce que je suis mais en beaucoup mieux. J'ai hâte qu'un jour, elle aide le monde comme elle m'a aidé", écrit son papa en légende de la photo. Sur sa lancée, le natif de Chicago a posté sur Instagram une autre image, en compagnie du président Barack Obama et de son épouse Michelle (avec qui il a récemment assisté à l'illumination du sapin de Noël de l'Ellipse, à Washington), et deux vidéos de la petite dans ses oeuvres.

"Maintenant, je ne peux plus m'arrêter", légende Chance The Rapper.