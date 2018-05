Chandra Wilson (Grey's Anatomy) : Comment son rôle a sauvé la vie de sa fille

Si les départs d'acteurs se multiplient dans Grey's Anatomy, les valeurs sûres restent. Tout comme Ellen Pompeo, Chandra Wilson est une figure emblématique de la série de Shonda Rhimes. Depuis 2005, l'actrice de 48 ans incarne la tyrannique mais si attachante Miranda Bailey. Le show télé a totalement changé sa vie et cela va même au-delà de ses espérances.

Lors d'une interview accordée à nos confrères de Télé-Loisirs, Chandra Wilson s'est confiée sur l'évolution de son personnage au cours des 14 saisons auxquelles elle a participé. Elle a même été surprise d'avoir acquis de fortes compétences en médecine. Mère d'une fille baptisée Sarina (atteinte du syndrome de vomissements cycliques, un dysfonc­tion­ne­ment mito­chon­drial qui se traduit par une anoma­lie sévère des cellules), l'actrice de Grey's Anatomy a pu utiliser ses nouvelles notions pour lui sauver la vie : "Je peux vous dire que tourner dans cette série m'a permis de venir en aide à beaucoup de personnes et plus particulièrement à des membres de ma famille. Ma fille, Sarina, souffrait d'une maladie durant son adolescence qui lui provoquait des nausées et vomissements. Grâce à mon personnage qui m'a donné une certaine curiosité dans la médecine, j'ai pu avec persistance consulter les bons médecins et trouver les raisons de ses problèmes de santé."

Très impliquée dans sa cause, Chandra Wilson a réalisé un épisode sur cette maladie avec l'accord de Shonda Rhimes, la créatrice de Grey's Anatomy. Il a été diffusé lors de la saison 9 ! Fière d'incarner un personnage culte, l'actrice de 48 ans est heureuse de pouvoir participer à une série qui dure aussi longtemps : "Nous prenons tous du plaisir à jouer dans Grey's Anatomy et notre plus belle récompense est lorsque des gens nous disent : "J'ai pleuré la nuit dernière en regardant un épisode de la série". Ce genre de choses nous rend vraiment heureux. Les scénarios, les acteurs, les producteurs... Je crois que nous formons une équipe gagnante qui nous donne la possibilité de garder notre public après tant d'année et d'être appréciés dans le monde entier."