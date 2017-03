Chandra Wilson (Grey's Anatomy) : Sa fille est atteinte d'une maladie rare...

Chandra Wilson, alias le Dr. Miranda Bailey dans la populaire série médicale Grey's Anatomy, n'est pas confrontée à la maladie que sur le petit écran. En effet, pendant plusieurs mois, sa fille a souffert le martyre et, après une longue enquête, elle a fini par obtenir un diagnostic...

Interrogée par le magazine People, Chandra Wilson a expliqué qu'elle s'était fait un sang d'encre pour sa fille : lorsque Sarina avait 16 ans, elle a commencé à sa plaindre d'un mal de ventre carabiné. Du fait de ses nausées et de ses vomissements, la piste de l'intoxication alimentaire avait d'abord semblé la plus probable. Mais les symptômes se sont installés, d'autres se sont ajoutés et cette possibilité a finalement été écartée. "Je trouvais cela fou. Quelque chose n'allait pas chez ma fille et personne ne pouvait me dire ce que c'était. (...) Je me suis retrouvée à moi-même faire l'inventaire de la nourriture qu'elle avait mangée, à retourner où nous étions allés, à traquer chaque information. À chaque visite à hôpital, je mettais ces infos dans un classeur. Au bout du huitième mois, j'avais un classeur gigantesque", a-t-elle déclaré.

Après dix longs mois, Chandra Wilson apprend enfin de quelle maladie souffre sa fille : un dysfonc­tion­ne­ment mito­chon­drial (qui correspond à une anoma­lie sévère des cellules) ainsi qu'un syndrome cyclique de vomis­se­ments. Cette maladie rare pour laquelle il n'existe aucun traitement véritable, Sarina a fini par s'en accommoder tant bien que mal, maintenant qu'elle est âgée de 23 ans. "Je pourrais être triste, mais quoi qu'il arrive, ça va et ça vient...", a expliqué la jeune femme.

Thomas Montet