Chanel : Lily-Rose Depp et Margot Robbie en front row pour voir les soeurs Hadid

Chanel a une nouvelle fois vu les choses en grand pour son défilé croisière 2018-2019. Ce 3 mai 2018, sous la coupole du Grand Palais, la maison parisienne a érigé un paquebot fumant baptisé La Pausa. Un décor nocturne pour le moins impressionnant dans lequel les nombreux invités ont volontiers pris la pose devant les photographes, juste avant d'embarquer pour le show.

Sans surprise, quelques-unes des célèbres égéries de la marque ont fait le déplacement pour l'événement. L'ambassadrice du parfum Gabrielle, la sensuelle Kristen Stewart, a ainsi pu soutenir sa petite amie Stella Maxwell, figurant parmi les mannequins qui défilaient, avec Gigi et Bella Hadid. Visages de la maison depuis plusieurs saisons, les actrices Lily-Rose Depp et Margot Robbie étaient également de la partie, aux côtés de Gaspard Ulliel, Caroline de Maigret, Audrey Marnay et Anna Mouglalis, qui viennent compléter la famille Chanel.

La fille de Vanessa Paradis et Johnny Depp était particulièrement entourée puisque sa tante Alysson Paradis et son compagnon, l'acteur et réalisateur Guillaume Gouix, ont aussi pris place au premier rang, non loin d'autres comédiens tels que Leïla Bekhti, Marie-Ange Casta, Golshifteh Farahani, Clémence Poesy, Christa Theret ou encore Céline Sallette et Niels Schneider. Revue d'une riche liste de passagers en images.