Channing Tatum contraint de poser nu après un pari avec sa copine, Jessie J

La chanteuse britannique de 31 ans a même laissé un petit commentaire : "Partager, c'est aimer." Cette photo très osée a été plébiscitée par une pléiade de célébrités. Citons Nina Dobrev, Rita Ora, Olivia Munn, Halle Berry, l'aventurier Bear Grylls, Olivier Rousteing ou encore Olivia Culpo, qui a parfaitement résumé la situation : "Je crois que tu viens de casser internet."

Tout semble aller pour le mieux entre Channing Tatum et Jessie J. Ensemble depuis octobre 2018, ils ont l'air de s'entendre à merveille. "Ce jour-là, tu venais au monde et l'embrasais. Tu as béni nos yeux, nos oreilles, nos coeurs et nos vies. Donc, merci d'être toi-même. Tu es si spéciale", avait écrit l'acteur à l'occasion du 31e anniversaire de la chanteuse britannique.

Avant de rencontrer Jessie J, Channing Tatum était marié à Jenna Dewan. Depuis leur demande de divorce en octobre 2018, ils partagent la garde de leur fille, Everly (5 ans).