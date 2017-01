Channing Tatum dévoile un cliché très intime de sa femme Jenna Dewan nue

Channing Tatum et Jenna Dewan ont célébré en 2016 le dixième anniversaire de leur rencontre, survenue sur les plateaux de tournage du film Sexy Dance. Mariés depuis sept ans, ils sont les parents comblés d'une petite Everly (3 ans). Interviewée en août 2015 par le site E! News, la jolie brunette connue pour ses rôles dans les séries Witches of East End et Supergirl avait d'ailleurs affirmé que le couple voulait donner un petit frère ou une petite soeur à la fillette. "Oui, oui ! Je ne sais pas quand cela arrivera, mais nous voulons clairement plus d'enfants", avait-elle glissé. 2017 sera-t-elle l'année d'une nouvelle grossesse ? L'avenir le dira...