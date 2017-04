Channing Tatum et Jenna Dewan : La bombe raconte leurs débuts laborieux

Comme à leur habitude, Channing Tatum et sa femme Jenna Dewan ont fait sensation sur le tapis rouge de la soirée d'inauguration du spectacle Magic Mike Live, l'adaptation sur les planches de la célèbre saga. Ce vendredi 21 avril au Hard Rock Hotel et Casino de Las Vegas, le couple marié depuis huit ans est apparu amoureux comme au premier jour.

Pourtant, quelques jours plus tôt lors de son passage dans l'émission d'Ellen DeGeneres, la bombe de 36 ans a révélé que leurs débuts avaient été plutôt laborieux. Rappelons que le couple d'acteurs s'est rencontré il y a onze ans, sur le tournage du film Step Up.

"Il m'a fait le coup du 'Je ne veux pas être en couple', alors je lui ai dit que s'il voulait sortir avec d'autres personnes, soit, mais qu'on n'allait pas sortir ensemble et regarder des films. Qu'il devait savoir ce qu'il voulait parce que, moi, j'étais certaine de vouloir être en couple avec lui", a-t-elle expliqué à l'animatrice de 59 ans.

Trois jours plus tard, le beau gosse s'est offert une folle soirée arrosée de Tequila avec les autres danseurs du film. "Finalement, il avait la chance d'être complètement libre mais il ne faisait que penser à moi. Alors il est venu jusqu'à ma chambre d'hôtel à 2h du matin et il a frappé à la porte. Je me suis demandé ce qu'il se passait. Quand j'ai ouvert la porte, il était là, en sous-vêtements et sombrero, avec une paire de Ugg. Il m'a dit : 'On se lance'", s'est-elle souvenue.

Magic Mike : une affaire de famille

Malgré sa tenue ridicule, Channing Tatum a su conquérir le coeur de la jolie brune puisque, onze ans plus tard, le couple file toujours le parfait amour et a désormais une adorable petite fille de 3 ans, prénommée Everly. Au cours de la même émission, la bombe a d'ailleurs révélé que la fillette s'amusait à danser "comme papa et maman" sur la torride chorégraphie du film Magic Mike.

Everly n'est pas la seule fan du show érotique puisque la mère de l'actrice est aussi une grande admiratrice de ce spectacle bourré de testostérone. "Elle est venue deux jours avant à Las Vegas pour voir le spectacle toute seule, mais vraiment toute seule. S'il y a bien un truc que personne ne devrait voir, c'est sa mère s'offrir une lap dance. Je ne sais pas ce que j'ai fait dans la vie pour mériter ça, mais je peine encore à m'en remettre", a-t-elle plaisanté.

