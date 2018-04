Channing Tatum et Jenna Dewan : La rupture après neuf ans de mariage !

C'est la fin d'un couple que l'on pensait pourtant solide à Hollywood. Mardi 3 avril 2018 sur Instagram, Channing Tatum et Jenna Dewan ont publié un communiqué annonçant leur rupture. Les deux acteurs et danseurs s'étaient rencontrés en 2006 sur le tournage du film Sexy Dance.

"Tout d'abord, ça fait vraiment bizarre de partager ce genre de chose avec tout le monde, mais c'est la conséquence logique des vies que nous avons choisies de mener et pour lesquelles nous sommes profondément reconnaissants. (...) Nous avons décidé de nous séparer avec amour. Nous sommes tombés profondément amoureux il y a de nombreuses d'années, nous avons vécu ensemble une aventure magique. Absolument rien n'a changé quant à l'amour que nous nous portons, mais l'amour est une aventure magnifique qui nous porte aujourd'hui sur des chemins différents. Il n'y a pas de secrets ou de raison salace à l'origine de notre décision, juste deux meilleurs amis qui réalisent qu'il est temps de se donner de l'espace et de s'aider l'un l'autre à mener des vies aussi heureuses et pleines de bonheur que possible", lit-on. Ils concluent leur message en expliquant qu'ils resteront toujours une famille et des "parents dévoués" auprès de leur adorable fillette, Everly (5 ans le 31 mai prochain).