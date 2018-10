Channing Tatum et Jenna Dewan, le divorce : Vers du sang et des larmes ?

Un nouveau divorce en route ! Début avril, le grand public apprenait la séparation de Channing Tatum et Jenna Dewan, le couple iconique du film Sexy Dance. Mariées depuis 2009, les deux stars ont cité des différends irréconciliables et demandé la garde partagée de leur fille Everly, 5 ans.

Ce 26 octobre 2018, le site The Blast – qui avait déjà annoncé l'officialisation récente du divorce d'un autre couple phare, Chris Pratt et Anna Faris – affirme que Jenna Dewan a officiellement demandé le divorce. Il est écrit que c'est bien l'actrice de 37 ans qui a déposé une demande vendredi 26 octobre à Los Angeles. Elle réclame une pension alimentaire au titre du conjoint ainsi que pour l'éducation de l'enfant. Plus symbolique encore, elle demande à retrouver son nom de jeune fille (Jenna Dewan-Tatum redeviendrait Jenna Dewan).

Tout juste après, c'est Channing Tatum qui a déposé à son tour, confirmant aussi le souhait d'une garde partagée de leur petite Everly Elizabeth Maiselle. Le site américain TMZ.com précise en revanche que l'acteur américain cherche à bloquer la possibilité d'une pension alimentaire. Mais la raison n'en est pas été précisée. Les deux intéressés vont-ils opter pour un bras de fer, du sang et des larmes à la mode hollywoodienne par avocats interposés, ou s'accorder plus rapidement ? Selon The Blast, ils chercheraient plutôt un accord privé et à l'amiable.

Couple adoré du grand public, Channing et Jenna s'étaient rencontrés en 2006 sur le plateau du film culte Sexy Dance. Ils s'étaient dit oui et avaient convolé en justes noces en juillet 2009, avant de se séparer en avril 2018 après 9 ans de mariage. Depuis, il semblerait que l'acteur de Magic Mike ait retrouvé l'amour, au bras d'une célèbre chanteuse...