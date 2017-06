Channing Tatum et sa femme Jenna Dewan réunis pour une fête d'anciens du lycée...

On s'était dit rendez-vous dans dix ans, chante Patrick Bruel. C'est partant de ce postulat que démarre le film Dix ans déjà (10 Years), comédie romantique chorale qui réunit un casting savoureux. Réalisé par Jamie Linden, ce long métrage désormais disponible en DVD rassemble au cours d'une fête de retrouvailles d'anciens du lycée le fameux Magic Mike Channing Tatum, sa partenaire dans Sexy Dance Jenna Dewan, le trop rare Justin Long (Ce que pensent les hommes), l'héroïne de House of Cards Kate Mara, le Gardien de la galaxie Chris Pratt, ou encore Anthony Mackie (Captain America), Rosario Dawson (Sin City) et Oscar Isaac (Star Wars – Le Réveil de la Force).

Dix ans déjà est sorti aux États-Unis il y a cinq ans et a été présenté au désormais incontournable Festival du film de Toronto. Il aura fallu quelques années avant que ce film produit par Channing Tatum lui-même ne connaisse une nouvelle vie en 2017. Cette romance fait partager les questionnements existentiels des personnages qui parleront à beaucoup d'entre nous : qu'avons-nous fait de nos rêves d'adolescents ? Quels sont nos remords, nos regrets et que peut-on changer aujourd'hui ? Avons-nous pris les bonnes décisions ? Que celui ou celle qui ne se sent pas concerné par de telles interrogations lève la main !

C'est ainsi que Dix ans déjà se déroule lors d'une réception organisée par un couple qui a rassemblé ses amis et connaissances du lycée. Les relations d'antan à la lumière du présent sont quelque peu chamboulées et Jake (Channing Tatum) fait face à son passé en compagnie de son actuelle compagne Jess (Jenna Dewan). A noter que ce tandem d'acteurs est dans la vie un véritable couple, parent de l'adorable Everly. Solide, ce tendre duo amoureux fait partie des plus irrésistibles d'Hollywood.

Dix ans déjà, disponible en DVD à partir du 6 juin 2017