Channing Tatum in love d'une célèbre chanteuse : "Ils s'éclatent ensemble"

Six mois après l'annonce de son divorce de Jenna Dewan (marié en 2009, le couple se fréquentait depuis douze années et a eu une petite Everly, aujourd'hui âgée de 5 ans), Channing Tatum a retrouvé l'amour dans les bras d'une autre femme.

Il y a quelques jours, la presse révélait en effet que l'acteur de 38 ans avait craqué pour la chanteuse anglaise Jessie J. Et si l'idylle est toute nouvelle, il semblerait que les deux tourtereaux se soient bien trouvés. "C'est encore tout frais pour eux et c'est trop tôt pour savoir où ça peut mener, mais pour le moment ils s'éclatent ensemble et apprennent à se connaître", a glissé un proche au magazine People ce 17 octobre 2018.

Très accaparés par leurs carrières respectives, le comédien hollywoodien et la chanteuse de 30 ans trouvent néanmoins du temps pour se retrouver. Dans la plus grande discrétion. Ce n'est donc pas maintenant que les fans pourront les apercevoir main dans la main lors d'un rencard amoureux. "Ils veulent faire profil bas. Il travaille énormément, adore être père de famille et entretient une relation sympa avec Jenna. Jessie J est également dévouée à sa carrière et elle a un grand sens de l'humour. Elle adore passer des bons moments. C'est un moment très excitant pour eux deux", a-t-on ajouté.

Channing Tatum est actuellement à l'affiche du film d'animation Yéti et compagnie (en salles depuis le 17 octobre en France), dans lequel il prête sa voix au personnage principal de Migo. De son côté, Jessie J est actuellement en tournée pour promouvoir son album R.O.S.E. (sorti en mai dernier). Un opus spécialement enregistré pour les fêtes de Noël, This Christmas Day, débarquera également dans les bacs le 26 octobre.