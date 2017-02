Chantal Ladesou : Sa "sextape" avec un humoriste a fortement déplu à son mari...

Samedi 18 février, Chantal Ladesou a fait forte impression dans Salut les Terriens sur C8. Face à Thierry Ardisson, la comédienne de 68 ans - actuellement sur scène au Théâtre Antoine avec Peau de vache - a raconté comment un sketch tourné avec Mustapha El Atrassi a fortement déplu à son mari et manager, Michel Ansault.

Ce sketch, c'est "la sextape" tournée pour Le Grand Journal de Canal+ en janvier dernier. Dans celui-ci, Chantal Ladesou fait des pieds et des mains pour convaincre le jeune humoriste de 31 ans de tourner un film très, très chaud avec elle. "Je ferais bien une sextape avec toi", "Fais pas la farouche El Atrassi", "Je veux que tu t'assoies sur mon visage", "Si t'acceptes, je te donne un rôle dans ma prochaine pièce", "Pendant qu'on ken, j'veux que tu m'insultes en arabe, même si ça veut rien dire, c'est la sonorité que je recherche. J'veux que tu me baises au Maroc !", lance-t-elle notamment avec beaucoup d'aplomb.

Si ce sketch a évidemment énormément fait rire en plateau, Chantal Ladesou n'a pas caché que son mari n'avait pas du tout adhéré à cet humour lors de la première diffusion de la vidéo. "Quand je suis rentré à la maison, mon mari l'a trouvé, ce truc-là. Je ne lui avais pas dit et je me disais 'Il va pas le voir'... Il me faisait une gueule ! Je lui ai dit 'Qu'est-ce que t'as ?', il m'a dit 'J'ai vu le truc, là'", a-t-elle révélé. Et d'ajouter : "Maintenant il adore, il arrête pas de regarder !"

Côté audiences, Salut les Terriens a fait un véritable carton samedi 18 février. Le programme a enregistré son record historique en fédérant 1,29 million de téléspectateurs, soit 6,6% du public présent devant un écran de télévision. Chapeau !

