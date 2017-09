Carnet rose pour Julia Piaton ! L'actrice notamment vue dans Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu et plus récemment Jour J, a accouché de son premier enfant. Selon le site de Gala, la jeune comédienne de 32 ans aurait mis au monde un petit garçon, au mois d'août. Discrète donc, elle n'aurait pas dit un mot de cet heureux événement, alors qu'on ne connaît toujours pas l'identité du papa.

On imagine que le bonheur doit être immense pour Charlotte de Turckheim, la "mamounette" de Julia. L'actrice et réalisatrice de Mince alors ! est ainsi devenue grand-mère pour la première fois, à l'âge de 62 ans. Nul doute que le clan de Turckheim, composé également de Clara (29 ans) et Johanna (26 ans), ses deux autres filles née du couple qu'elle a jadis formé avec Jean-Michel Piaton – elle est aujourd'hui remariée à Zaman Hachemi – sera aux petits soins pour accueillir ce nouveau membre.

"Je suis totalement enceinte et totalement pas mariée. Mais c'est un engagement comme un autre", avait confié avec humour Julia Piaton sur le plateau de Quotidien, en avril dernier. Fidèle à sa discrétion, l'actrice du Secret d'Élise sur TF1 et de Glacé sur M6 n'avait pas donné l'identité du futur papa.