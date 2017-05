Charlene de Monaco : Au stade avec Albert et Andrea face aux Italiens de la Juve

La princesse Charlene est africaine, comme elle l'a rappelé avec fierté il y a quelques jours au cours de son séjour en Afrique du Sud, mais elle est aussi monégasque, qui plus est la femme du souverain de la principauté. Et à l'heure de la demi-finale aller de Ligue des Champions disputée par l'AS Monaco, son sang était rouge et blanc.

Rentrée d'un déplacement en Afrique du Sud, terre de son enfance où elle a promu pendant plusieurs jours les actions de sa fondation et soutenu la Croix-Rouge locale, Charlene de Monaco était une supportrice inattendue mercredi 3 mai 2017 dans les tribunes du Stade Louis-II, où les joueurs de Leonardo Jardim accueillaient la Juventus de Turin. Dans l'antre monégasque, inhabituellement investi par de nombreux supporters italiens compte tenu de la proximité géographique de la Vieille Dame (surnom de la Juve), elle se joignait au kop princier habituel : ni le prince Albert II, ni son neveu Louis Ducruet et sa compagne Marie, régulièrement présents même pour les matchs de Ligue 1 du club du Rocher, n'auraient manqué ce grand rendez-vous avec l'Europe du football après avoir exulté au tour précédent. Andrea Casiraghi, plus rare au stade, était également là, tout comme Gareth Wittstock, frère de la princesse Charlene.

Hélas pour eux, leurs espoirs de victoire ont été déçus lors de ce premier volet du double affrontement avec la Juve en vue d'une place en finale de la Ligue des Champions contre le Real Madrid de Cristiano Ronaldo (en position ultra-favorable, victorieux 3-0 mardi soir) ou l'Atletico d'Antoine Griezmann. Malgré une prestation absolument honorable et la remarquable pugnacité du prodige de 18 ans Kylian Mbappé, qui a forcé le respect de ses adversaires même s'il n'a pas marqué, bien muselé tout comme son coéquipier Falcao par l'exceptionnelle défense à trois formée par les expérimentés Barzagli, Bonucci et Chiellini, ce sont les coéquipiers de l'inoxydable Gianluigi "Gigi" Buffon, toujours irréprochables dans les cages turinoises à 39 ans, qui se sont imposés 2-0, prenant une sérieuse option sur l'issue du duel. Icône de l'AS Monaco, Thierry Henry a vu le redoutable Gonzalo Higuain inscrire un doublé.

Si Albert, Charlene, Andrea, Gareth, Louis et Marie en sont quittes pour espérer un exploit la semaine prochaine sur le pelouse turinoise de San Siro (le souverain monégasque fera-t-il le déplacement ?), les tifosi de la Juve qui étaient à Louis-II ont savouré ce scénario favorable aux Italiens : on a notamment pu apercevoir l'ancien ponte de la F1 Flavio Briatore, venu avec son fils de 6 ans, Nathan. A leurs côtés, on pouvait remarquer Lavinia Borromeo, épouse de John Elkann, président de FIAT.

Rendez-vous la semaine prochaine !