Charlene de Monaco, Caroline, Beatrice : Trio éclatant pour conclure la Fête

Dès potron-minet et jusqu'à près de minuit, le prince Albert II de Monaco et la famille princière ont tenu leur rang, lundi 19 novembre 2018, lors des célébrations de la Fête nationale monégasque. Une participation marquée cette année par le baby boom du clan : Stefano et Francesco, les deux jeunes fils de Pierre Casiraghi et Beatrice Borromeo, ainsi que Maximilian, le petit dernier d'Andrea Casiraghi et Tatiana Santo Domingo, ont en effet créé l'événement !

Le soir venu, c'est sans les enfants que les grands étaient de sortie, à l'occasion de la traditionnelle soirée de gala ponctuant les festivités. Quelques heures après le déjeuner officiel organisé au palais princier, point d'orgue d'une matinée entamée aux aurores avec la prise d'armes solennelle dans la cour d'honneur, poursuivie avec la messe d'action de grâce à la cathédrale et achevée par le défilé militaire sur le parvis du fief du souverain, le clan a fait son entrée en grande pompe au Grimaldi Forum, où pas moins de 130 artistes donnaient l'opéra Samson et Dalila, avec la participation des Ballets de l'Opéra de Shanghai. Un autre registre que le chant de guerre Verdun, on ne passe pas entonné quelques heures auparavant à ciel ouvert par un choeur d'hommes composé des militaires en uniforme de "Poilus" et le détachement des Carabiniers du Prince.

Auprès du prince Albert II de Monaco, les deux "premières dames" du Rocher faisaient honneur aux couleurs de la principauté : le rouge et le blanc barraient la superbe robe noir et blanc qui sublimait la silhouette ultrasvelte de la princesse Charlene de Monaco, une réalisation d'Albert Kriemler pour la marque Akris à laquelle Son Altesse Sérénissime est fidèle, tandis que la princesse Caroline de Hanovre combinait audacieusement une robe rouge agrémentée d'une cape et des gants blancs. Dans leur sillage, comment ne pas remarquer la belle Beatrice Borromeo, somptueuse dans une robe bustier aurore satinée... Fait amusant, elle avait pour cavalier son beau-frère Andrea Casiraghi. Tout porte à croire que leurs conjoints respectifs, Pierre Casiraghi et Tatiana Santo Domingo, étaient de baby-sitting !

De nombreux invités de marque se sont joints à la famille princière dans la Salle des Princes du Grimaldi Forum, à l'instar de Catherine Pastor, veuve de Michel Pastor, et leur fils Jean-Baptiste Pastor venu avec sa femme Valentina, le metteur en scène Jean-Louis Grinda et son épouse, le prince Serge de Yougoslavie, le mannequin Jeremy Meeks et sa compagne Chloe Green, ou encore le docteur Tristan Lascar et sa femme.