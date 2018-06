Charlene de Monaco : Ce jour où elle a sauvé sa fille Gabriella de la noyade

Au travers sa Fondation Princesse-Charlène-de-Monaco, créée en 2012, l'épouse du prince Albert s'efforce de sensibiliser le public aux dangers de l'eau et lutte activement contre les causes de décès par noyade. Cette ancienne nageuse olympique met son expérience au service de tous, mais aussi et surtout de ses jumeaux, Gabriella et Jacques (3 ans).