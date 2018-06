Charlène de Monaco, divine devant les stars d'Amour, Gloire et Beauté et Denitsa

Clap de fin pour le 58e Festival de télévision de Monte-Carlo qui s'est refermé hier soir, mardi 19 juin 2018, sur le Rocher. Pour cette soirée de clôture, les petits plats ont été mis dans les grands et c'est Charlène de Monaco qui a animé et marqué le tapis rouge. On avait quitté la princesse, mère des jumeaux Gabriella et Jacques, dans un accoutrement de cycliste sur mer lors de la 2e édition du Riviera Water Bike Challenge, un événement caritatif et sportif qu'elle a remporté avec son équipe. Et c'est dans une robe absolument glamour et élégante, qu'on l'a retrouvée deux jours plus tard.

Charlène a notamment posé avec Katherine Kelly Lang et Thorsten Kaye, deux des stars du soap opera culte Amour, Gloire et Beauté. Les deux comédiens ont d'ailleurs reçu le prix de la meilleure audience. Neal McDonough (Desperate Housewives) a quant à lui fait valser son épouse Ruve avant d'échanger un fougueux baiser avec elle, sous les yeux de Victoria Silvstedt ou de la danseuse Denitsa Ikonomova, venue avec une bonne partie de la team DALS, Yann-Alrick Mortreuil, Katrina Patchett, Christian Millette, Guillaume Foucault, Emmanuelle Berne, Maxime Dereymez et Jade Gerop. Amaury Nolasco (Prison Break), Charles Esten (Nashville), Justin Prentice (alias Bryce Walker dans 13 Reasons Why), Pedro Alonso (le Berlin de La Casa de Papel) ou Tamara Tunie (New York, unité spéciale) ont été croisés.

Charles de Bourbon des Deux-Siciles, la princesse Camilla de Bourbon des Deux-Siciles et leurs enfants la princesse Chiara et la princesse Carolina, ont également foulé le red carpet. Le tout sous les yeux de Boris Ehrgott et de sa femme Caroline Ithurbide, Thierry Frémont, le DJ Martin Solveig ou encore deux actrices de Section de Recherche, Carole Richert et Chrystelle Labaude.