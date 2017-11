Charlène de Monaco et Charlotte Casiraghi très élégantes pour la Fête nationale

C'est sous un soleil parfois timide mais un temps on ne peut plus clément que le Rocher de Monaco a commencé à célébrer sa Fête nationale dimanche 19 novembre. Pour l'occasion, toute la famille princière était réunie autour d'Albert II de Monaco – et sa moustache. A ses côtés, la divine Charlène de Monaco était absolument lumineuse à son arrivée sur les marches de la Cathédrale de Monaco pour la messe d'action de grâces avec Te Deum. Habillée d'un manteau en velours de couleur bleu électrique, un chapeau noir posé sur un chignon impeccable, l'ex-championne de natation sud-africaine a donné le ton, au top de l'élégance.

Derrière, elle était imitée par Charlotte Casiraghi. L'ex de Gad Elmaleh avait opté pour un look rétro et parisien rappelant étonnamment Grace Kelly, princesse de Monaco par son mariage avec Rainier III et mère d'Albert. Venue à la Fête Nationale sans son amoureux Dimitri Rassam, Charlotte était aux côtés de Tatiana Santa Domingo, toute de rouge vêtue, et son mari Andrea Casiraghi. Beatrice Borromeo, toute aussi ravissante, était quant à elle au bras de son chéri Pierre Casiraghi. Camille Gottlieb - qui remettait la veille des cadeaux aux séniors monégasques au foyer Rainier III - et Louis Ducruet, tous deux enfants de la princesse Stéphanie, ont également été aperçus.

Avant la messe, tout ce petit monde a assisté, d'un balcon donnant sur la cour du Palais princier, à une revue des troupes. Albert de Monaco, habillé d'un costume traditionnel et au garde-à-vous, était bien évidemment aux premières loges pour assister à la prise d'armes et remise d'insignes de grade et de médailles qui s'est déroulée à 9h30. La sublime Charlène se tenait à quelques mètres de lui, suivie des princesses Stéphanie de Monaco et Caroline de Hanovre.

De quoi ouvrir en grande pompe cette Fête Nationale, un des jours les plus importants de l'année sur le Rocher. Après la messe, une prise d'armes et un défilé militaire doit se tenir sur la place du Palais, en présence d'un détachement du 17e régiment du génie parachutiste. À cette occasion, l'ordre de la couronne doit être remis au fanion de la compagnie des carabiniers qui célèbre son bicentenaire. À 13h, la famille princière avait rendez-vous pour un déjeuner officiel en la salle du Trône, avant le grand final à 20h avec la soirée de gala au Grimaldi avec l'opéra Adriana Lecouvreur.