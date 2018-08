Charlene de Monaco et Lady Gaga : Retrouvailles sur la plage en Polynésie !

Que la famille du prince Albert II de Monaco soit en Polynésie pour les vacances n'est guère une surprise, au vu des récentes confidences du souverain monégasque au magazine People - il déclarait que Charlene, les jumeaux Jacques et Gabriella et lui allaient partir "loin à l'ouest" des Etats-Unis dans un lieu à l'"environnement marin propice à la nage" et qu'ils feraient "une escale en route, sinon ce serait un vol trop long pour les enfants". Il n'y avait dès lors plus qu'à suivre la piste et les imaginer au beau milieu de l'océan Pacifique. Mais qu'ils y retrouvent... Lady Gaga, voilà qui est étonnant !

L'improbable buzz a été lancé notamment par un compte fan de la chanteuse américaine sur Twitter qui a mis en ligne, dans un post du mercredi 8 août 2018 repéré par nos confrères de Closer.fr, deux photos de la rencontre des deux femmes. On peut distinctement observer la princesse Charlene de Monaco et l'interprète de Poker Face, toutes deux très élégantes en robe du soir lors de ce qui semble être un dîner les pieds dans le sable, se tombant dans les bras sur la plage, de nuit. "Lady Gaga et Charlene de Monaco il y a quelques jours en Polynésie française", commente seulement le compte @GagassipFrance.

Cette rencontre était-elle le fruit du pur hasard ? Ou bien les deux femmes, qui ont déjà eu l'occasion de faire connaissance notamment lors du concert de Lady Gaga en 2015 au Sporting de Monte-Carlo (ce soir-là, la princesse Charlene, qui l'avait déjà vue performer trois ans plus tôt à Nice, lui avait offert l'album de Christine and the Queens), savaient-elles qu'elles allaient se croiser aux antipodes ? Mystère...

Toutes deux avaient en tout cas à coeur de profiter de cette parenthèse tropicale pour se ressourcer. Lady Gaga, récemment endeuillée par le suicide de Zombie Boy (Rick Genest, de son vrai nom), vient d'annoncer une résidence à Las Vegas à partir du 28 décembre, où elle se produira dans non pas un, mais deux spectacles (Enigma et Jazz and Piano). Quant à Charlene de Monaco, elle peut enfin profiter un peu de son époux, très affairé le reste de l'année et qui attendait cette pause estivale avec impatience, après avoir été victime d'un coup de fatigue au mois de juillet.