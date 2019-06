Charlene de Monaco : Glamour en perfecto en cuir, avec Tony Parker

La princesse Charlene de Monaco a donné le coup d'envoi des 24 heures du Mans le 15 juin 2019. L'épouse d'Albert de Monaco est l'ambassadrice de la campagne de prévention routière3500lives qui a pour but d'informer et de prévenir les dangers de la route. Cette campagne cherche à lutter contre les accidents de la route qui tuent chaque jour 3500 personnes dans le monde. L'affiche de la campagne qui représente Charlene de Monaco aux côtés du pilote monégasque Charles Leclerc a également été dévoilée ce jour.

À l'occasion du départ de cette course automobile mythique, qu'elle a d'ailleurs donné, Charlene de Monaco est apparue sublime et rayonnante dans un style décontracté. Pour l'occasion, elle a choisi une tenue casual avec un perfecto en cuir assorti d'un simple jean noir.

Interrogée par Ouest France, Charlene de Monaco explique : "Le Président de la FIA, Jean Todt, initiateur de la campagne de prévention routière #3500lives, m'a proposé d'être ambassadrice de son action pour protéger des vies, notamment celles des piétons. C'est donc bien naturellement et avec un immense plaisir que j'ai accepté de venir aux 24 Heures du Mans. Avec plus de 260 000 spectateurs sur place au Mans et plus de 126 millions de téléspectateurs, cette épreuve peut contribuer activement au rayonnement des messages et des actions pour la sécurité routière."