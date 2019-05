Charlene de Monaco : Princesse de style pour le Grand Prix de F1

La famille princière était mobilisée pour le 77ème Grand Prix de Monaco. Ce 26 mai 2019, le prince Albert a pu compter sur la présence de plusieurs de ses proches pour cet événement incontournable du Rocher. A ses côtés, Charlene de Monaco a pris part à cette journée sportive.

Ce dimanche, la princesse de 41 ans a une nouvelle fois misé sur une tenue moderne et élégante signée Akris, l'un de ses créateurs favoris. Après avoir fait la promotion de sa nouvelle campagne pour la sécurité routière avec le jeune pilote Monégasque Charles Leclerc, l'ex-nageuse sud-africaine a rejoint son mari, mais aussi Andrea et Pierre Casiraghi, Louis Ducruet, le prince Carl Philip de Suède ou encore Jean Todt et sa compagne Michelle Yeoh, pour la minute de silence en hommage à Niki Lauda sur la grille de départ.

Le champion autrichien de F1 est décédé le 20 mai dernier à l'âge de 70 ans. Pour l'occasion, tous les pilotes portaient une casquette rouge avec le nom de "Niki" et une couronne de laurier pour ses titres mondiaux (1975, 1977 et 1984). Une fois la course de monoplaces terminée, Charlene de Monaco a participé à la remise des trophées aux grands vainqueurs du jour : Lewis Hamilton, suivi par Sebastian Vettel et Valtteri Bottas.

La veille, la princesse Charlene était déjà présente lors des essais qualificatifs. C'est main dans la main avec leurs jumeaux Jacques et Gabriella (4 ans), que le prince Albert a déambulé sur le circuit de Formule 1 en famille. La petite Kaia-Rose, la fille de Gareth Wittstock, frère de la princesse, était aussi de la partie. En polos rouges et lunettes de soleil sur le nez, les trois enfants étaient à croquer.