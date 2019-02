Charlène de Monaco : "Si fière" d'emmener ses enfants en Afrique du Sud

Au début du mois de février, Charlène de Monaco a fait découvrir l'Afrique du Sud, son pays d'origine, à ses enfants Jacques et Gabriella. Épaulée par le prince Albert dans cette nouvelle aventure en famille, la princesse a commenté ce voyage symbolique auprès du magazine Point de vue de ce 27 février 2019.

"J'ai senti mes yeux se remplir de larmes. J'étais si fière, a-t-elle confié sur son émotion lors de leur arrivée. L'Afrique du Sud sera toujours ma maison. J'y suis profondément attachée et je souhaite que mes enfants puissent partager cela à leur tour (...). Ils apprendront à connaître [le pays, NDLR] et à en mesurer la diversité à mesure qu'ils grandiront." Comme ça a été le cas lors du premier voyage des jumeaux de 4 ans en Laponie, puis à New York en janvier dernier, l'ancienne athlète s'est saisie de son compte Instagram pour partager quelques photos souvenirs du premier safari de ses enfants.

Virée en jeep dans une réserve, rencontre avec des girafes, impalas, zèbres et lions... Le programme du voyage était bien rempli pour la famille princière. "Nous avons organisé un pique-nique et des parties de pêche, nous sommes allés voir des cascades, a commenté Charlène de Monaco. Autant de moments simples et authentiques, si heureux pour moi et pour nous en tant que famille." Jacques et Gabriella ont d'ailleurs pu profiter de leur famille maternelle puisqu'ils ont passé du temps avec leurs grands-parents, Lynette et Michael Wittstock, mais également leurs cousins Raigan et Aiva, 5 et 2 ans.