Charlene de Monaco témoin, sans Albert, du nouveau sacre de Lewis Hamilton

La saison 2018 de Formule 1 est officiellement terminée. Elle s'est achevée le 25 novembre 2018 à Abu Dhabi où le champagne a coulé à flots après la victoire de Lewis Hamilton, sacré champion du monde pour la cinquième fois de sa carrière dès la fin du mois d'octobre.

Alors que l'acteur américain Will Smith a été chargé de mettre de l'ambiance sur la Yas Marina, trop lourdement aux yeux de certains, c'est avec beaucoup plus de discrétion qu'une autre invitée de prestige a été repérée sur la piste et dans les paddocks : Charlene de Monaco.

Non accompagnée de son époux le prince Albert, la maman des jumeaux Jacques et Gabriella a effectué ce voyage privé dans le but de soutenir l'un des coureurs, Charles Leclerc. Ce face-à-face ne devait absolument rien au hasard puisque le jeune pilote de 21 ans est originaire de Monaco. Le charmant membre de l'écurie Sauber, qui rejoindra en 2019 Ferrari après le départ de Kimi Raikkonen, qui part chez Sauber.