Charlene et Albert de Monaco: Carte de voeux originale avec Jacques et Gabriella

Au tour du prince Albert II et de la princesse Charlene de Monaco de révéler leur carte de voeux 2017, un exercice de style et de chaleur humaine auquel les familles royales européennes se prêtent de bon coeur. A chacune son style...

En ce mois de décembre 2017, on a eu droit à une certaine formalité de la part de Felipe et Letizia d'Espagne avec leurs filles Leonor et Sofia, tout l'inverse de Victoria de Suède, son mari le prince Daniel et leurs enfants Estelle et Oscar, déchaînés dans la neige du parc de leur résidence. Les Cambridge ont donné dans le plus pur chic anglais, tandis que le roi Philippe de Belgique et toute sa famille, avant l'image, ont mis le son et donné le la au traditionnel concert de Noël au palais.

Albert et Charlene de Monaco, eux, n'ont pas manqué de se mettre dans l'ambiance en compagnie de tous les écoliers de la principauté, assistés dans la grande distribution de cadeaux au palais par deux des enfants de la princesse Stéphanie, Louis et Camille. Deux jours après ces festivités, le couple princier a diffusé via la page Facebook du palais sa carte de voeux, illuminée par la blondeur du prince Jacques, placide, et l'exaltation de sa soeur la princesse Gabriella.

L'image retenue pour accompagner le message de voeux princier est assez étonnante, puisque la photo réalisée par Vanessa Von Zitzewitz, qui avait déjà dirigé le shooting des voeux 2016-2017, s'est vu appliquer un filtre façon peinture. "A l'aube de cette nouvelle année 2018, nous vous souhaitons ainsi qu'à vos proches nos voeux les plus chaleureux pour un Joyeux Noël dans la joie, la santé et le bonheur", dit le texte cosigné par le prince Albert et la princesse Charlene. Une seconde photo signée par Vanessa Von Zitzewitz, bien connue pour ses spectaculaires photos de chevaux en milieu aquatique, mais aussi ses portraits de célébrités et ses nus, est jointe à ces voeux : Jacques et Gabriella y figurent seuls, installés côte à côte dans un traîneau qui fait partie du décor fabuleux réalisé par leurs parents à la maison.