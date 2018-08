Charlene et Albert II de Monaco : Vacances tropicales avec Jacques et Gabriella

Un petit tour – de piste – et puis s'en vont : à la suite de leur participation au Gala de la Croix-Rouge monégasque, dont ils ont splendidement ouvert le bal, le vendredi 27 juillet 2018, le prince Albert II de Monaco et son épouse la princesse Charlene ont entamé trois semaines de vacances avec leurs enfants le prince Jacques et la princesse Gabriella. Un répit qui tombe à point nommé pour le souverain, dont la santé a été mise à rude épreuve dernièrement.

Victime d'un coup de fatigue lié à une "infection pulmonaire mineure" – une "bronchite mal soignée" – dont les effets se sont fait sentir à son retour le 9 juillet de Cape Cod aux États-Unis, où il avait visité les laboratoires de biologie marine, le prince Albert, 60 ans, avait dû alléger sensiblement son agenda du mois de juillet. "Tout est revenu presque à la normale, indique-t-il à présent, rassurant, dans un entretien accordé au magazine People, auprès duquel il s'exprime assez régulièrement. Ça a traîné en longueur, j'étais fatigué. Ça a été une année chargée, tout particulièrement les mois de mai et juin, avec beaucoup de rendez-vous divers, beaucoup de déplacements. Dix heures de réunion par jour, c'est relativement normal pour moi, mais vous ajoutez les petits déplacements çà et là, et encore trois à quatre événements en soirée. Faites cela pendant quelques mois, ça finit par faire beaucoup au bout d'un moment."

Les vacances avec Jacques et Gabriella ? Je sais à quoi m'attendre !

Le moment de souffler est venu et, pour se ressourcer au mieux, Albert et Charlene ont organisé leurs toutes premières vacances lointaines en famille avec leurs jumeaux âgés de 3 ans et demi. Si le groupe Nice-Matin, avec lequel le chef d'État monégasque entretient des rapports sains, signalait dans son édition du 1er août qu'aucune information n'avait filtré concernant leurs projets, le prince, sans lever totalement le mystère, a fourni des détails concrets à People, évoquant une destination tropicale : "Nous allons partir assez loin. Ce seront des vacances dans un environnement marin, parfait pour nager. Nous ferons une escale en route, sinon ce serait un vol trop long pour les enfants. Nous partons loin à l'ouest et j'ai hâte d'y être, car ce sera génial et j'ai clairement besoin de faire une pause", a-t-il confié, semblant désigner un point de chute dans le Pacifique. Bien loin des hauteurs de Roc Agel où la famille a coutume de se mettre au vert.

Le prince Albert a aussi prévu que ces vacances soient avant tout "reposantes", un qualificatif qui n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd : son interlocuteur ne manque ainsi pas de lui faire remarquer que Jacques et Gabriella débordent d'énergie, de leur propre aveu à Charlene et lui. "Écoutez, je prends déjà plusieurs heures chaque jour pour aller nager avec eux, alors je sais à peu près à quoi m'attendre, répond-il en riant. Et croyez-moi, être avec eux, ça surpasse à chaque fois une réunion de trois heures avec le cabinet."

Le souverain a tout intérêt à recharger les batteries, car un programme intense l'attend déjà pour la rentrée, composé notamment de voyages en Finlande et en Chine dans le cadre de ses activités environnementales.