Charlene, Jacques, Gabriella de Monaco: Leur chic surprise avec le prince Andrew

Décontractés en pique-nique, chic en dîner de bienfaisance... Le prince Jacques et la princesse Gabriella de Monaco ont déjà le sens de l'adaptation indispensable à leur carrière royale naissante ! Un peu plus de deux mois après leur participation au grand repas populaire des Monégasques au début du mois de septembre, les jumeaux du prince Albert II de Monaco et de la princesse Charlene ont fait une apparition surprise - et en toute élégance - lors d'un dîner de charité organisé au palais mardi 7 novembre 2017.

Ce jour-là, le souverain monégasque accueillait sur le Rocher le prince Andrew, duc d'York, fils de la reine Elizabeth II. Les deux hommes assument conjointement le patronage de la branche locale d'Outward Bound, une association britannique qui propose aux adolescents et aux jeunes adultes des activités de plein air afin de favoriser le développement personnel et le dépassement de soi.

Et à l'occasion du dîner de charité donné en vue de lever des fonds pour financer les actions de l'organisme, qui fêtait en 2016 ses 75 ans d'existence, le maître des lieux et son invité d'honneur ont fait une entrée très remarquée : la princesse Charlene, somptueuse dans une longue robe noire, le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella, toute pétillante dans une robe champagne, les accompagnaient en effet.