Charlène (Mariés au premier regard) en couple avec Florian : Elle confirme !

Charlène et Florian sont en couple, cela ne fait plus aucun doute.

Sur Instagram, la belle brune de 30 ans qui travaille à la SPA révélée dans Mariés au premier regard (M6) a partagé une photo de son mari, torse nu. "Depuis ce jour, je souhaite que le temps s'arrête... Chaques réveils sont (sic) d'une douceur angélique, bercés par tes baisers qui viennent s'échouer sur mon visage. #contedefeesdestempsmodernes ps: pour celles qui demandaient de voir le tatouage de plus près", l'a-t-elle légendée. Un commentaire qui laisse peu de place au doute.

Et pour les personnes qui se méfiaient encore, Charlène a admis qu'il avait été difficile de cacher son amour entre le tournage et la diffusion de l'émission. "Entre le tournage et la diffusion, il y a une année qui s'est écoulée ? Ça a dû être super dur de vivre incognito depuis^^", l'a questionnée une internaute. Sa réponse ? "6 mois et oui très dur."