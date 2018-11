Charlène (Mariés au premier regard) en couple ? L'ex de Florian répond enfin

Charlène et Florian ont tous les deux participé à la saison 2 de Mariés au premier regard (M6). Les deux candidats s'étaient alors rencontrés... le jour de leur mariage. Mais le rêve n'avait pas duré longtemps. En effet, après quelques mois d'amour, les deux tourtereaux s'étaient séparés. Depuis leur rupture survenue en janvier dernier, Charlène et Florian ont tous les deux pris des chemins différents. Alors que celui qui a par la suite participé aux Vacances des Anges 3 (NRJ12) est de nouveau en couple, qu'en est-il de la jolie brune ?

Au cours d'un live sur Instagram le week-end dernier, Charlène s'est exprimée sur sa vie sentimentale. La trentenaire, manager dans un spa, a confié ne pas avoir trouvé chaussure à son pied depuis Florian. "Je n'ai pas refait ma vie, par choix. Ce n'est pas forcément évident une fois que tu as un peu de notoriété, malgré le fait que ce soit très léger", a-t-elle déclaré. Et d'ajouter : "Je me demande comment font les artistes parce que, franchement, les gens ont tendance à se répertorier (sic) à ce qu'ils ont vu à la télé."

Alors que Charlène souhaite ainsi prendre son temps, apprendre à connaître quelqu'un "petit à petit, sans précipitation", de son côté Florian file le parfait amour avec Yamina, rencontrée sur le tournage des Vacances des Anges 3 (NRJ12). D'ordinaire discrète, Charlène n'avait pas manqué de tacler le couple en commentaires sur Instagram, répondant ainsi à des critiques envers Yamina.