Charlène (Mariés au premier regard) en couple ou célibataire ? Elle répond

Discrète depuis sa rupture avec Florian en janvier 2018, Charlène a donné de ses nouvelles à nos confrères de Télé Loisirs. L'occasion de découvrir qu'elle a "signé un CDI en tant qu'esthéticienne". Elle a malheureusement moins de chance en amour.

Si son ancien mari file aujourd'hui le parfait amour avec Yamina, qu'il a rencontrée lors du tournage des Vacances des Anges 3 (NRJ12), la belle brune de 30 ans est toujours célibataire. "C'est essentiel de se guérir et d'apprendre de ses erreurs. C'était important pour moi de reconstruire. On a toujours une part de responsabilité... J'ai fait un travail sur moi. Je me sens plus forte pour accueillir quelqu'un dans ma vie. Sans pour autant le chercher, il viendra quand il viendra", a confié Charlène.

Et de préciser qu'elle souhaiterait que son futur prine n'ait pas vu son aventure dans Mariés au premier regard 2 (M6) ou alors qu'il ne lui en parle pas. "La télé vous montre ce qu'elle a envie de vous montrer. Je n'ai pas envie d'être référencée qu'à travers ça. J'ai envie qu'on prenne le temps de me découvrir", a-t-elle conclu sur le sujet.

Charlène s'est également exprimée sur sa rupture avec Florian et a clairement dévoilé pourquoi leur histoire d'amour n'avait pas duré : "J'ai pris la décision de partir car on n'avait plus du tout un avenir commun, on ne voyait plus les choses de la même manière. (...) On ne pouvait pas être heureux ensemble. Deux choses sont, pour moi, importantes dans une relation : le respect de l'autre et la communication. A mon sens, il m'a manqué de respect. Des choses sont essentielles comme la fidélité par exemple..."